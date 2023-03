Pescara. “La sostenibilità per questo Governo regionale non è uno slogan passeggero, ma una linea guida per assicurare un ambiente sano soprattutto ai nostri giovani. Questo però non deve ingessare le scelte degli amministratori, per questo sono molto contento per ulteriori finanziamenti del PNRR portati in Abruzzo così da garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente”. Così l’assessore regionale all’ambiente, Nicola Campitelli, sugli ulteriori fondi del PNRR messi a disposizione della Regione Abruzzo, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’ammodernamento strutturale di nove scuole regionali, 3 nella provincia aquilana, 2 teatina, 2 pescarese e 2 teramana.

“Sono più di 25 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero, di questi circa 9 milioni sono destinati alle scuole della provincia di Chieti nello specifico per la realizzazione di nuovi edifici dopo aver demolito quelli esistenti. Le due scuole interessate sono l’istituto tecnico industriale “L. Da Vinci” di Lanciano e la scuola d’infanzia e primaria “S. Antonio” di San Salvo. Queste nuove strutture non solo saranno ecosostenibili ma anche sicure e senza barriere architettoniche utilizzabili da tutti gli studenti. Mi congratulo anche qui con l’assessore regionale al ramo, Pietro Quaresimale, conclude Campitelli, per l’importante e proficuo lavoro svolto, in piena sinergia con il ministero, e la sensibilità dimostrata verso un importante tema come la sicurezza scolastica. Se l’Abruzzo potrà impiegare ulteriori fondi è solo grazie a lui”.