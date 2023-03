L’Aquila. “Il più imponente piano di edilizia sanitaria mai programmato dalla Regione Abruzzo negli ultimi vent’anni: 388 milioni di euro per gli ospedali di Avezzano, Vasto, Lanciano, e per la centrale 118 dell’Aquila, rappresentano un risultato mai riuscito in nessuna Giunta del passato. Con il governo Marsilio l’importante tematica trova, invece, concretezza, si risponde così a un impegno assunto con gli abruzzesi per garantire finalmente ai territori ospedali moderni e sicuri”. Queste le parole del senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, convocata per illustrare i dettagli dell’accordo di programma integrativo per gli investimenti sanitari della Regione Abruzzo.

“L’approvazione dell’accordo di programma, da parte del ministero della Salute e della Conferenza Stato-Regioni, che destina ingenti risorse per gli ospedali della nostra regione, rappresenta un risultato importantissimo raggiunto grazie alla determinazione del presidente Marco Marsilio e dell’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, ai quali va un particolare ringraziamento oltreché ai direttori generali e al personale delle Asl per l’impegno profuso per il raggiungimento di un così significativo obiettivo. L’Abruzzo”, ha concluso Sigismondi, “anche sulla sanità sta cambiando passo, grazie al serio lavoro del presidente Marsilio e del centrodestra”.