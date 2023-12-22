L’Aquila. “Gli indicatori pubblicati dall’Istat hanno un duplice importante significato: da un lato segnalano il miglioramento della situazione economica e dall’altro la progressiva stabilità che il sistema economico e sociale sta raggiungendo”. E’ il commento del deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, sulla base del report regionale pubblicato da Istat per l’anno 2023. “Il mercato del lavoro – prosegue – sta attraversando una crescita significativa del numero di occupati.

In Abruzzo l’aumento è di 32 mila posti di lavoro con una percentuale del 6.8%. La competitività della regione si mantiene su livelli di grande interesse ove si pensi che le esportazioni hanno registrato un incremento del 13.4%. Lo stesso PIL – evidenzia il deputato FdI – assume nella regione valori in linea con la media nazionale e superiori a quella del Mezzogiorno. Tutto ciò ha un impatto positivo sulle aspettative delle famiglie e sulle decisioni da parte delle imprese. Ciò dovrebbe condurre ad un aumento dei consumi e degli investimenti, con effetti positivi sulla domanda e sul PIL. Come si può notare – argomenta ancora Testa – è un quadro macroeconomico meritevole di attenzione nonostante le difficoltà e le turbolenze che i mercati nazionali e internazionali stanno affrontando. Questa non è campagna elettorale né essere strumentalmente di parte ma si tratta di prendere atto di dati analitici che certificano lo stato di salute della nostra regione”, conclude.