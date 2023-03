Con un decreto del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di ieri, 30 marzo 2023, è stato approvato il finanziamento di 9,8 milioni di euro di fondi Pnrr per sostenere e potenziare i sistemi di raccolta differenziata nei comuni abruzzesi.

“Con grande soddisfazione ho appreso la notizia di questo ulteriore finanziamento a beneficio dell’Abruzzo per iniziative a sostegno dell’economia Circolare che si vanno ad aggiungere agli 89 milioni di euro già assegnati nei mesi precedenti per iniziative analoghe e complementari”, ha commentato l’assessore regionale ai rifiuti e all’energia Nicola Campitelli.

“Voglio ringraziare ed esprimere grande apprezzamento per il lavoro svolto dai sindaci e dai territori perché sono stati bravi a ben interpretare la sfida lanciata dal Pnrr di promuovere un nuovo modello di gestione di rifiuti e perché hanno saputo rappresentare in maniera adeguata le istanze al ministero dell’ambiente che le ha valutate positivamente. Il solco tracciato dall’esecutivo regionale finalizzato a rendere sempre più efficiente la gestione dei rifiuti attraverso i principi dell’economia circolare sta portando concreti e tangibili risultati che sono testimoniati da questa mole di finanziamenti ricevuti. Voglio comunicare”, ha concluso Campitelli, “che in un’ottica di integrazione e potenziamento degli investimenti, l’assessorato ha inteso programmare ben 10 milioni di risorse del POR FESR (programmi operativi regionali finanziati con fondo europeo di sviluppo regionale) Regione Abruzzo 2021–2027 per finanziare tutti quei progetti che, pur essendo stati valutati positivamente dal ministero dell’ambiente, non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse, questo a ulteriore dimostrazione che la politica regionale in materia di rifiuti è perfettamente armonizzata e coordinata con le politiche europee e nazionali in materia.”