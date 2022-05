Ecomob 2022: al via l’ultima giornata sulle energie rinnovabili con il presidente Legambiente Ciafani

Pescara. Ecomob 2022 in dirittura d’arrivo: domani terza e ultima giornata per la quinta edizione dell’evento pescarese tra ecologia e mobilità. “Domani, domenica 8 maggio alle ore dieci”, scrive il comunicato dell’evento, “si comincia con i talk e il primo incontro dedicato a L’Abruzzo energetico: rinnovabile e solidale. Introduce Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente. Intervengono: Antonio Morgante, Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Produttive, Angelo Radica, Sindaco di Tollo – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, Riziero Zaccagnini, Sindaco di Tocco da Casauria – Progetto “Casauria Nature Youth”, Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regione Abruzzo. Modera: Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo. A seguire il focus Parchi emissioni zero. Con il contributo di: Antonio Di Santo, Presidente Comunità del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Di Martino, Direttore Parco nazionale della Maiella, Tommaso Navarra, Presidente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Francesco D’Amore, Presidente Parco regionale Sirente Velino, Giovanni D’Amico, Riserva naturale regionale Zompo lo Schioppo, Emanuele Imprudente, Vicepresidente regione Abruzzo. Modera: Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale Aree protette Legambiente”.

“Inoltre la Regione Abruzzo, partner dell’iniziativa, sarà presente con un colorato ed attrezzato stand istituzionale dove verranno ospitati rappresentanti del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale della Maiella ai quali saranno affidate le attività di promozione e animazione. Tra gli appuntamenti in programma curati dagli uffici educazione ambientale dei due enti, laboratori per famiglie e bambini sulla conoscenza dei semi e delle piante autoctone e sui misteri e le meraviglie della natura svelati dai nostri sensi nascosti. Prevista anche una rilettura giocosa della favola di Cappuccetto Rosso per sfatare miti e leggende sul lupo ed un incontro adatto a tutti per conoscere da vicino come vivono gli orsi e come comportarsi in caso di avvistamento.

Ecomob è ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città. L’evento ha il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio del ministero per la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici: Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. Partner: Plenitude + Be Charge. Gold sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e stradali. Media partner: Bicilive, Velò. Evento affiliato Endas.