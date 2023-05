Chieti. Non si attenua la querelle tra il centrodestra e il centrosinistra sulla conferma dei vertici dell’Ecolan, possibile grazie ai voti dei sindaci di cdx, importante società pubblica del territorio.

“Appaiono gravi e fuori luogo le affermazioni di Arturo Scopino quando parla di “Partito Ecolan” facendo tra l’altro delle gravissime insinuazioni rivolte nemmeno troppo velatamente al centrodestra parlando di posti di lavoro, consulenze e di tutto ciò che appartiene al centrodestra locale. Dichiarazioni che lasciano esterrefatti per diverse ragioni e una delle tante è sicuramente quella che riguarda proprio la figura del Presidente del CdA Massimo Ranieri che notoriamente non è uomo di centrodestra, ma questo non significa che responsabilmente tutti i Sindaci e dico tutti i Sindaci riconoscano a Massimo Ranieri un ruolo fondamentale per le sorti della Ecolan mettendo da parte l’appartenenza politica e scegliendo la competenza.

Scopino non può affermare che ha votato Ranieri insieme agli altri, perché nel metodo di voto del CdA avrebbe dovuto indicare un solo nome e la sua proposta era quella dell’Avv.to Filippini già consulente del Civeta. Quando poi tutti i Sindaci di centrodestra hanno alzato un muro sulla proposta di Scopino (insieme a diversi Sindaci di centrosinistra) lo stesso è stato costretto a non dar seguito al suo “suggerimento” e a votare con il resto dell’assemblea. Non sono nemmeno comprensibili le sue dichiarazioni sulla compattezza del centrosinistra nel momento in cui lo stesso Arturo Scopino a margine dell’assemblea dei soci parla di “un solco ormai tracciato all’interno del centrosinistra” lanciando strali nei confronti di molti Sindaci del centrosinistra e pare evidente che le spaccature siano conclamate ma francamente questo è un argomento che non mi riguarda”.

Così in una nota il segretario provinciale della Lega, nonché sindaco di Gamberale Maurizio Bucci, che sottolinea: “Le dichiarazioni di Scopino sono talmente controverse e confusionarie che lo dimostra il fatto che per mercoledì prossimo ha convocato una riunione, presso l’Unione dei Comuni Montani di Villa Santa Maria, in cui sono invitati a partecipare solo i soci Ecolan di centrosinistra e i soci civici alla presenza del Presidente di Ecolan Massimo Ranieri per capire i programmi e le strategie della società. Ma non sarebbe forse un argomento da trattare in assemblea dei soci? O davvero il disegno di Arturo Scopino è quello di così tanto politicizzare l’argomento da rompere un giocattolo che fino ad oggi ha dato risultati importanti? Da ultimo”, conclude Bucci, “sulla questione del presidente del controllo analogo Arturo Scopino accusa il centrodestra di non rispettare gli accordi politici, accordi di cui francamente nessuno ne conosce l’esistenza e quando vuole dare lezioni di moralità vorrei ricordargli la questione del comitato ristretto dei Sindaci della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, comitato composta da 5 Sindaci (Chieti, Vasto, Casoli, Atessa e Ortona) dove il centrosinistra senza nessuna esitazione ha cancellato Lanciano (che con Pupillo ex Sindaco di Lanciano ne era componente) in favore di Ortona per meri accordi politici senza pensare alle ricadute territoriali che avrebbero tutelato tutta la frentania e le aree interne”.