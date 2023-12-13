Volete sapere quali sono I migliori panettoni d’Abruzzo 2023? Gironi divini, evento eno-gastronomico organizzato ogni anno dalla Live Communication, ha deciso di allargare i propri confini culinari e di lanciare una serie di guide che promuovono le eccellenze abruzzesi.

Una giuria popolare prima, e una giuria tecnica dopo, hanno degustato oltre 30 panettoni made in Abruzzo, accuratamente selezionati dal direttore artistico Franco Santini. Tre le categorie scelte: panettoni classici o mandorlati, panettoni al cioccolato e panettoni creativi.

Dopo l’evento che si è tenuto la scorsa settimana nell’enoteca MeFuGo – mercato futuristico del gusto di Avezzano, con la partecipazione dei giurati popolari che hanno avuto la possibilità di assaggiare tutti i panettoni arrivati dall’Abruzzo, c’è stata una valutazione tecnica. La somma dei risultati ottenuti ha permesso a Santini e al team di Gironi divini di stilare una classifica dei migliori panettoni d’Abruzzo e di realizzare una guida.

Da oggi la guida è scaricabile gratuitamente dal portale di Gironi divini. Potrete conoscere curiosità, ingredienti e giudizi da parte di chi ha già assaggiato i migliori panettoni d’Abruzzo. Sarà sicuramente utile per poter scegliere se festeggiare il Natale con un panettone classico, con un panettone ricco di cioccolato o con un panettone dalla ricetta stravagante!

A voi la scelta…e Buon Natale!