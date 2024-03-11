L’Aquila. È definito il nuovo assetto del consiglio regionale d’Abruzzo dopo le elezioni di ieri. Il più votato è stato l’ex assessore Mario Quaglieri, che ha raggiunto quota 11.748 voti. Seguito da Paolo Gatti che è arrivato a 10.867 preferenze. Alla maggioranza, guidata da Marco Marsilio, presidente riconfermato, avrà secondo le prime proiezioni 17 seggi, mentre l’opposizione con Luciano D’Amico, 12.

Nella provincia dell’Aquila per Fratelli d’Italia Mario Quaglieri (11.748), Massimo Verrecchia (7.758), per Forza Italia Roberto Santangelo (9.600), per la Lega Emanuele Imprudente (7.034), per Noi moderati Marianna Scoccia (5.269), per Marsilio presidente Gianpaolo Lugini (1.014), per il Partito democratico Pierpaolo Pietrucci (5.796).

Nella provincia di Pescara sono stati eletti per Fratelli d’Italia Luca De Renzi (4.732 voti) e Leonardo D’Addazio (4.490), per Forza Italia Lorenzo Sospiri (8.822), per la Lega Vincenzo D’Incecco (5.952), per il Partito democratico Antonio Blasioli (9.934) e Antonio Di Marco (4.192), per il Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini (2.463).

Nella provincia di Chieti sono stati eletti per Fratelli d’Italia Tiziana Magnacca (9.617) e Nicola Campitelli (8.463), per Forza Italia Daniele D’Amario (5.408), per Marsilio presidente Luciano Marinucci (2.168), per il Partito democratico Silvio Paolucci (8.669), per Abruzzo insieme Vincenzo Menna (2.622), per il Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri Sclocchi (2.178), e per Alleanza verdi sinistra Alessio Monaco (2.145).

Nella provincia di Teramo sono stati eletti per Fratelli d’Italia Paolo Gatti (10.867), Umberto D’Annuntiis (7.407), per Forza Italia Emiliano Di Matteo (4.082), per il Partito democratico Sandro Mariani (7.532), Dino Pepe (7.371), per Abruzzo insieme Giovanni Cavallari (4.691), e per Azione Enio Pavone (2.765).