La mamma è sempre la mamma, è quella persona che ti dà la vita e per tutta la vita ti rimane accanto. Per questo ogni giorno dovremmo dire grazie alla mamma per quello che fa per ciascuno di noi. In realtà troppo spesso ce ne dimentichiamo a causa di una vita frenetica che costringe le famiglie a riunirsi nei ritagli di tempo impedendo spesso di vivere insieme momenti unici e irripetibili.

Per questo il maestro orafo Giuliano Montaldi ha ideato un gioiello per celebrare tutte le mamme. Qualcosa di semplice e speciale che simboleggia proprio l’amore di un figlio o di una figlia per la propria madre. Il gioiello è stato lanciato in occasione della festa della mamma che ricorrerà domenica.

“Ho unito la semplicità e la profondità del cuore al rosso che da sempre celebra l’amore e la passione”, ha spiegato Montaldi, “è nato così il cuore di mamma il gioiello perfetto con il quale ciascun figlio e ciascuna figlia potrà celebrare al meglio una delle persone più importanti della sua vita”.

“Il cuore di mamma” è stato ideato dal maestro Montaldi per impreziosire ulteriormente la collezione I love Abruzzo, ma anche per essere inserito in una collana, in un orecchino o in qualsiasi monile da portare sempre con sé. Il gioiello, a edizione limitata, sarà in vendita nell’oreficeria Montaldi di via Corradini ad Avezzano o sul portale I Love Abruzzo.

