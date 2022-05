Ecco i nuovi consulenti finanziari assunti a Poste Italiane: Silvia e Federico

Francavilla al Mare. Anche in Abruzzo Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del consulente finanziario, la cui ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale.

È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 maggio tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

In Abruzzo attualmente Poste Italiane impiega 229 consulenti finanziari, distribuiti nei 124 uffici postali dotati di sala consulenza. A questi si aggiungono 38 “specialisti consulenti “mobili”, che si muovono nei piccoli comuni del territorio. Una rete di giovani professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di offrire al cliente non solo attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi ma soprattutto di porsi come punto riferimento per i clienti all’interno di un rapporto di estreme correttezza e trasparenza.

Tra le ultime assunzioni realizzate in provincia, c’è quella di Silvia Vedilei, specialista consulente finanziario nell’ufficio postale di Francavilla al Mare (via Duca degli Abruzzi). Ventisette anni, di Ortona, una laurea in Economia e Commercio, Silvia è stata assunta lo scorso mese – insieme ad altri quattro consulenti – un contratto di apprendistato professionalizzante.

“Mi sono laureata a luglio dello scorso anno e dopo qualche settimana – racconta –, consultando il sito di Poste nella sezione Carriere, ho appreso che l’azienda stava cercando consulenti finanziari. Così ho subito inoltrato la candidatura, perché entrare in Poste è sempre stata una mia ambizione: un’azienda capace di innovarsi continuamente e che si è sempre distinta per riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della gente”.

I primi di febbraio, la chiamata per le selezioni e dopo varie prove, la firma del contratto: “Sapevo che la ricerca era in tutta Italia – spiega ­– quindi avevo messo in conto la possibilità di trasferirmi, ma quando mi è stato proposto di andare a lavorare a soli 15 km da casa per me è stata una grandissima sorpresa: è un onore e una fortuna lavorare nella mia amata terra”.

Una scelta, quella di fare il consulente finanziario in Poste Italiane, motivata anche dalla possibilità per i nuovi assunti di essere inseriti in percorsi di formazione e valorizzazione, come racconta Federico Giampietro, specialista nell’ufficio postale di Sulmona 1 (via San Francesco d’Assisi), assunto a settembre 2020: “Ho scelto di presentare la mia candidatura perché conosco l’attenzione che l’azienda riserva ai giovani laureati, finalizzata alla loro crescita professionale e personale ma soprattutto per mettere a disposizione del cliente il bagaglio di conoscenze al fine di rispondere ad ogni sua esigenza, giorno dopo giorno e durante ogni fase del suo percorso di vita”.

Poste Italiane, in linea con quanto previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, entro il 2024 potrà contare su una rete di 10mila professionisti della consulenza finanziaria in tutta Italia con una particolare attenzione ai giovani (l’età media si abbasserà da 41,7 a 40 anni) e al livello di istruzione: nei prossimi due anni l’Azienda stima che il 60% dei consulenti finanziari sia laureato, una crescita che trova conferma già negli ultimi cinque anni in cui la percentuale di figure laureate in questo settore è passata dal 26% nel 2017 al 52% nel 2021.