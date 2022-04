Ecco i nidi del fratino sulla spiaggia di Ortona: il Comune vieta accesso ai cani, Stazione Ornitologica Abruzzese soddisfatta

Ortona. La Stazione Ornitologica Abruzzese plaude all’ordinanza emanata dal sindaco del Comune di Ortona il 9 aprile che vieta completamente l’accesso in spiaggia di cani e gatti nel tratto della stazione di Tollo, al fine di proteggere i nidi e i pulcini del raro Fratino, una delle specie di uccello più rare della regione.

Si chiede, quindi, un piccolo e temporaneo “sacrificio” per i cani e i loro proprietari che così contribuiranno alla protezione di una specie minacciata. D’altro lato nelle spiagge, come tutti i luoghi pubblici, già ora è obbligatorio il guinzaglio. A Ortona, in considerazione del fatto che è la zona più importante della regione per il Fratino, che nidifica a terra tra la sabbia ed è quindi estremamente vulnerabile al disturbo causato dai cani visti come potenziali predatori, era quindi indifferibile attivare azioni più energiche come appunto il divieto temporaneo di accesso.