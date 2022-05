È Zona Rosa mania a Pescara in vista del Giro d’Italia: pronti eventi e tanto altro

Pescara. Grande entusiasmo e fermento in città in attesa del Giro d’italia del 17 maggio. Le vetrine si sono colorate di rose e temi del Giro d’italia fono a esporre anche il Trofeo Senza Fine, il simbolo della corsa rosa che sta attraversando lo stivale e che lunedì 16 maggio arriverà a Pescara.

ll Contest di foto Pescara Zona Rosa sui social media sta spopolando (https://www.facebook.com/pescara.tappagiroditalia/photos/?ref=page_internal&tab=album) In attesa di scegliere la vetrina, il drink il piatto e il Selfie più Rosa, bandierine, palloncini, festoni compaiono ad ogni angolo e in ogni vetrina. Gli alberi stessi diventano occasione per salutare il Giro.

Le squadre di Pescara Energia sono al lavoro per l’installazione dell’arredo rosa della città.

I commercianti hanno aderito in massa all’iniziativa “Shopping in Rosa”, nei giorni del 14-15-16-17 maggio attività commerciali aperte a orario continuato (10/20).

L’amministrazione comunale invita tutte le attività a farsi trovare pronte, con menù e proposte in rosa.

Dal 14 al 17 maggio l’aperitivo e il piatto in rosa nei ristoranti, bar e locali della città.

“Sono molto orgoglioso alle attività commerciali e agli esercenti perchè si sono messe a disposizione e in collaborazione con il Comune per l’organizzazione del Giro d’italia”, ha detto l’assessore al Turismo, Alfredo Cremonese, “Sottolineo lo sbocciare di vetrine bellissime, a tema rosa, ma anche la creatività degli esercenti che hanno messo in gioco le loro attività con piatti e cocktail rosa.

Un’esplosione di creatività, testimoniata dalla valanga di foto che sta arrivando sulle pagine social per il Contest fotografico, ma anche personalmente a me riempiendomi di orgoglio. Sono certo che questi eventi di altissima qualità sono necessari non solo per portare economica a questo territorio, ma sono fondamentali per mostrare la città di Pescara, per far un’operazione di marketing territoriale. Pescara, nonostante la pandemia e le crisi mondiali, ha dimostrato che puntare sui grandi eventi, sul turismo in generale, su quello culturale, sportivo e musicale sia un’investimento. Ogni euro speso crea un’economia sulla città. Già ci sono state iniziative di grande successo e l’apice si raggiungerà nel fine settimana a partire da sabato sera, con il gran concerto dell’artista internazionale Jimmy Sax, poi lo Sport in Rosa lunedì e martedì la partenza della Tappa del Giro Pescara- Jesi.

Rinnovo l’invito a tutti a aderire a Pescara zona Rosa con menù e drink in rosa per accogliere le migliaia di persone che arriveranno con il Giro d’Italia.

Questo è un grande palcoscenico per Pescara. Sono fiducioso che gli eventi del Giro d’italia siano solo l’inizio del rilancio della vitalità di Pescara.”

Programma sul sito istituzionale del Comune di Pescara.

Giovedì 12 maggio, ore 17 Aurum Lilt giornata di prevenzione dei malattie oncologiche con screening dermatologico gratuito.

Giovedì 12 maggio ore 21 Aurum performance musicale “Solo piano” della musicista Maria Gabriella Castiglione .

Sabato 14 maggio, ore 21, Piazza Rinascita Gran Concerto di Jimmy Sax e shopping in rosa nei negozi allestiti in rosa per accogliere il Giro d’Italia.

Lunedì 16 maggio – giornata di riposo del giro – ore10 Cineteatro Circus incontro dibattito sul tema della sicurezza stradale con Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, alla presenza degli studenti, associazioni e istituzioni sportive abruzzesi. Sarà proiettato il docufilm “Piede a terra” e presentato il libro “Una vita alla Scarponi”. Presenti anche le forze dell’ordine che si occupano di sicurezza stradale. Ospite speciale il ciclista del Giro d’Italia Dario Cataldo con la presentazione in anteprima della copertina del suo nuovo libro, autore Luigi Milozzi.

Martedì 17 maggio, ore 12 circa, la discesa dei Paracadutisti sulla riviera che porteranno la bandiera di partenza, tra Piazza della Rinascita e Via Nicola Fabrizi, comincerà la 10^ tappa del Giro d’Italia Pescara – Jesi.

Dalla mattina sarà attivo il Villaggio Rosa in piazza della Rinascita (ingressi gestiti da RCS) e il Mercato rosa dei gadget del Giro d’Italia, lungo Corso Umberto.

Dalle ore 10 sarà presente una sede mobile delle poste con le Cartoline della città in rosa, accompagnate da Annullo filatelico della città di Pescara a Piazza della Rinascita.