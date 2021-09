E-work ricerca 76 risorse per il settore metalmeccanico a Chieti e provincia, ecco le info

Chieti. E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ricerca 76 risorse per il settore metalmeccanico a Chieti e provincia.

Per questa importante ricerca, e-work ha organizzato un Digital Recruiting Day per mercoledì, alle 11, al quale potranno partecipare, previa iscrizione, candidati e interessati. La ricerca attivata da e-work riguarda, tra le altre, figure tecniche specializzate, in grado di operare in un contesto caratterizzato da una forte automazione. Risorse come ad esempio manutentori elettromeccanici, tornitori CNC, programmatori PLC, saldatori e pressopiegatori, che spesso risulta difficile reperire sull’attuale mercato del lavoro.

“L’area industriale della Val di Sagro è in ripresa, e in questa ripartenza gioca un ruolo importante il settore metalmeccanico”, dichiara Boris Bonugli, Area Manager e-work per il Nord Est e l’Abruzzo, e Manolo Di Prinzio, Coordinatore della Filiale e-work di Mozzagrogna, “il nostro è un punto di osservazione privilegiato sull’andamento del mercato del lavoro nella zona, e possiamo dire che i numeri confermano questa tendenza. La nostra filiale abruzzese ormai da alcuni mesi continua a registrare una crescita stabile nelle richieste di figure professionali nei vari settori che si attesta al +20% rispetto all’anno precedente. La chiamata oggetto del Digital Recruiting Day che riguarda le aziende metalmeccaniche della provincia di Chieti contribuisce a rafforzare questo incremento e rappresenta sicuramente un fattore di sviluppo”.