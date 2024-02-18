Avezzano. È morto Sabatino Stornelli, ex direttore generale della Telespazio e ex amministratore delegato della Selex Service Management, azienda del gruppo Finmeccanica, società che all’epoca controllava una quota di Abruzzo Engineering, società in house della Regione Abruzzo. Stornelli, originario di Avezzano, aveva 66 anni.

Era noto nel panorama marsicano anche per essere stato presidente della squadra di calcio Valle del Giovenco (Lega Pro), come successore di Vincenzo Angeloni.

Lascia i fratelli Maurizio e Patrizio, quest’ultimo noto gastroenterologo. I funerali saranno celebrati, martedì 20 febbraio alle 11, nella frazione di Paterno. La salma sarà esposta alla Casa del Saluto Bossi, domani, lunedì 19 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e martedì 20, dalle 9 alle 10.30.