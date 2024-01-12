L’Aquila. Lutto a Sulmona e in tutto l’Abruzzo per la scomparsa di Anita Leombruni, attivista per i diritti degli animali. “La nostra cara e amata Anita non è più con noi. La notte scorsa, la sua giovane vita si è fermata ed è stata portata via da tutti noi, dai suoi cari. Non si trovano le parole per parlare di lei ora, il nostro dolore è troppo forte, incolmabile”. E’ il messaggio comparso sulla pagina social dell’associazione “Dalla parte dell’orso”, di cui Anita Leombruni era presidente.

Leombruni aveva solo 53 anni. Una donna che aveva dedicato la sua vita alla salvaguardia degli animali e dell’ambiente. Fondò l’associazione nel 2014, dopo l’uccisione di un orso bruno nel territorio di Pettorano sul Gizio. La notizia della scomparsa della 53enne ha gettato nello sconforto quanti la conoscevano e amavano. Ricordata come donna forte e carismatica, solare e disponibile con gli altri. L’amore sconfinato per gli animali, tante le battaglie per la tutela degli orsi.

I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 12 gennaio, alle 15, nella chiesa della Madonna degli Angeli nella frazione Badia.