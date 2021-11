È arrivata la neve, le immagini dell’orso Juan Carrito prima del letargo incantano l’Abruzzo (video)

Roccaraso. È arrivata la neve, è arrivato l’inverno e le immagini che ritraggono l’orso Juan Carrito ricoperto di bianco hanno già incantato l’Abruzzo.

E così, grazie a un video realizzato da un giovane della zona, Federico Rucci, e pubblicate su Facebook, ecco l’orso non lontano dalla pineta di Roccaraso. Alla vista dell’auto l’orso si ferma, forse pensa di essere rimproverato ma stavolta solo silenzio.

Solo tanto stupore e meraviglia.

Forse sarà l’ultima volta o una delle ultime sicuramente che vedremo l’orsetto in giro per il paese, si attende per lui l'”uscita di scena” con il letargo. Intanto in tanti sui social hanno commentato il video, chiedendo “la cittadinanza onoraria” per il piccolo e terribile orso che se da un lato spaventa anche per la sua grande mole, dall’altro ha divertito e si è fatto volere bene da tutto l’Abruzzo, con i suoi atteggiamenti “confidenti” e imprevedibili.