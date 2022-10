È abruzzese il miglior formaggio dell’anno: il “Gregoriano” premiato all’Italian Cheese Awards

Scanno. Grande riconoscimento per il “Gregoriano” del Bio Agriturismo Valle Scannese di Scanno, premiato come miglior formaggio dell’anno nella sesta edizione dell’Italian Cheese Awards. È una notizia straordinaria per il mondo caseario del nostro territorio, ma che si arricchisce anche di commozione, dal momento che il formaggio vincitore, il “Gregoriano”, è dedicato alla memoria di Gregorio Rotolo, indimenticabile pastore e produttore delle montagne di Scanno, scomparso lo scorso marzo all’età di 62 anni.

Il “Gregoriano” è un formaggio pecorino morbido e aromatico, a latte crudo biologico di pecora a pasta molle, fermentazione lattica e con breve stagionatura. Viene realizzato con la tecnica di produzione nota come “coagulazione presamica”, con rotture di cagliata diversificate.

Dopo mesi di selezioni e degustazioni i 33 formaggi in gara sono stati valutati da una giuria composta da 13 esperti assaggiatori, fra cui titolari di gastronomie specializzate nei formaggi, giornalisti gastronomici e appassionati vari. I verdetti, rimasti segreti fino al momento della consegna dei premi, sono stati rivelati sul palco del Centro Congressi di Fico a Bologna, durante il quale sono stati assegnati i 10 Awards per ciascuna delle categorie dei formaggio in concorso e ulteriori 7 per i premi speciali, assegnati dalla redazione di Guru Comunicazione, per meriti nel settore caseario.

All’Abruzzo va anche il premio per le “Donne del latte”, vinto da un caseificio di Farindola tutto al femminile.