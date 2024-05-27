L’Aquila. Doppio appuntamento per Eures Abruzzo, la rete europea che facilità gli scambi formativi e promuove colloqui con aziende europee per tutti quei lavoratori che hanno intenzione di fare un’esperienza lavorativa all’estero.
Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 29 maggio dalle ore 9:30 presso la sala lauree della facoltà di Medicina Veterinaria in località Piano d’Accio all’Università di Teramo, il cui servizio placement ha curato insieme con Eures Abruzzo, colloqui di lavoro per i veterinari che vogliono lavorare in Olanda. Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi all’indirizzo: https://forms.gle/