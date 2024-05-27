L’Aquila. Doppio appuntamento per Eures Abruzzo, la rete europea che facilità gli scambi formativi e promuove colloqui con aziende europee per tutti quei lavoratori che hanno intenzione di fare un’esperienza lavorativa all’estero.

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 29 maggio dalle ore 9:30 presso la sala lauree della facoltà di Medicina Veterinaria in località Piano d’Accio all’Università di Teramo, il cui servizio placement ha curato insieme con Eures Abruzzo, colloqui di lavoro per i veterinari che vogliono lavorare in Olanda. Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi all’indirizzo: https://forms.gle/ AVFDXqrbVyCxEDB37. Il secondo appuntamento è invece previsto per giovedì 30 maggio presso la scuola di Medicina dell’Università di Chieti, aula 9A del campus universitario, dalle ore 10 alle 14. Sarà possibile in questa sede avere colloqui conoscitivi con i rappresentanti Eures sulle opportunità di lavoro e formazione nel campo infermieristico e delle professioni sanitarie in Olanda. Per questo secondo appuntamento non è necessaria pre-iscrizione, ma è ammessa la partecipazione diretta degli aspiranti lavoratori e tirocinanti.