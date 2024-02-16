Castellalto. Doppio appuntamento a Castellalto con Vincenzo Di Marco. Doppio appuntamento domenica 18 febbraio a Castellato con Vincenzo Di Marco, candidato consigliere nella lista “Abruzzo Insieme” per Luciano
D’Amico. Il primo appuntamento è presso la “Pasticceria Bucci” in località Petriccione alle ore 11.
Alle 19.30, invece, incontro pubblico al bocciodromo di Castelnuovo Vomano. Saranno come sempre occasioni per approfondire con Vincenzo Di Marco i temi che riguardano il futuro della nostra regione in vista delle elezioni
regionali del prossimo 10 marzo.