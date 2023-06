Chieti. Supportare gli agricoltori nel fronteggiare le conseguenze delle piogge incessanti, programmare soluzioni e contributi a sostegno delle produzioni di eccellenza compromesse dall’andamento climatico anomalo e potenziare il tavolo tecnico per la proposta delle azioni da intraprendere.

E’ l’invito lanciato da Coldiretti Abruzzo nel corso dell’incontro promosso dal sottosegretario di Stato alle politiche agricole Luigi D’Eramo nel Municipio di Canosa Sannita, dove oggi pomeriggio si sono riuniti imprenditori agricoli, amministratori, sindaci e organizzazioni di categoria per un confronto sulla viticoltura abruzzese e sui danni scaturiti dal maltempo delle ultime settimane.

Per Coldiretti c’erano il direttore regionale Roberto Rampazzo, il presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli e il direttore di Coldiretti Chieti Luca Celestino.

“E’ a rischio la produzione della provincia tra le più “viticole” d’Italia, lo stato in cui versa per la mancata effettuazione dei trattamenti e il conseguente attacco della peronospera che comporterà una mancanza di produzione. La produzione subirà un drastico crollo con conseguenze negative su tutto l’indotto economico – dice Roberto Rampazzo, direttore Coldiretti Abruzzo – è necessario mettere in campo ogni soluzione possibile per venire incontro alle esigenze dei viticoltori e degli imprenditori che hanno subito danni da maltempo. Ci saranno conseguenze a catena, da fronteggiare con contributi, prestiti di conduzione, sospensione dei mutui e interventi di sostegno a progettualità capaci di stare al passo con l’ascesa qualitativa dei vitigni abruzzesi nonostante il periodo sfavorevole”.