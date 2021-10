Dopo la ristrutturazione, riapre a Spoltore l’ufficio postale abituale

Pescara. Poste Italiane comunica che da domani, mercoledì 13 ottobre, l’ufficio postale di Spoltore riaprirà nella sua sede abituale di via Fonzi.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione dei locali, gravemente danneggiati in conseguenza di un evento criminoso. Nell’ambito degli interventi, che hanno riguardato il completo rifacimento degli ambienti secondo il moderno modello “lay out” caratterizzato da innovativi sistemi di sicurezza, è stata realizzata una ulteriore sala consulenza, dove il personale di Poste Italiane sarà a disposizione per fornire informazioni in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento.

Durante tutta la durata dei lavori, Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi ai cittadini: nei primissimi giorni attraverso uno sportello dedicato allestito presso l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore, successivamente all’interno di una struttura mobile e infine nella consueta sede di via Fonzi, in un’area non interessata dai lavori di ristrutturazione.

Inoltre, la prossima settimana è in programma l’installazione di un ATM Postamat di nuova generazione, caratterizzato da un monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e un anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il nuovo ATM Postamat sarà disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, e oltre al prelievo di denaro contante, consentirà di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

L’ufficio postale di Spoltore osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Sempre nel comune di Spoltore, sono disponibili altri tre uffici postali: Villa Raspa (via Fellini), aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35); Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino 12.35) e Caprara d’Abruzzo (via De Pasquale), aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Si ricorda che gli uffici postali di Villa Raspa e Santa Teresa di Spoltore sono dotati di ATM Postamat per i prelevamenti di denaro contante e tutte le operazioni consentite.