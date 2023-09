L’Aquila. Le tematiche su donazione d’organo e trapianto di rene saranno al centro del convegno in programma all’Aquila il 29 e 30 settembre prossimi, nella sede della Corte dei Conti, ex convento di San Domenico. L’iniziativa, dal titolo: “Realtà del trapianto di rene in Abruzzo”, è del Centro regionale trapianti, con sede all’ospedale di L’Aquila, attualmente diretto dal prof. Francesco Pisani e, dal primo novembre prossimo, dal prof. Fabio Vistoli, che operano nell’ambito del Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche dell’Università del capoluogo abruzzese.

Il convegno rientra nelle diverse iniziative della direzione aziendale, guidata dal Manager Ferdinando Romano, tese a potenziare e a valorizzare sempre più l’attività del Centro regionale trapianti dell’ospedale aquilano.

Nella giornata di apertura, venerdì 29, i lavori avranno inizio alle 14.00.

I temi al centro del congresso spazieranno dalla donazione da donatore deceduto alle novità nella terapia immunosoppressiva e nella conservazione e rigenerazione degli organi da donatore deceduto, a quelli della gestione del candidato al trapianto e del ricevente di rene e di rene-pancreas e infermieristici sull’assistenza e lo stato di salute della rete trapiantologica italiana.

Saranno inoltre trattate le complicanze immunologiche, chirurgiche e di recidiva della materia nefrologica primitiva e gli aspetti psicologici che possono influenzare il trapianto. Gli esperti aquilani della branca saranno affiancati da colleghi abruzzesi, nazionali e statunitensi, punti di riferimento nel proprio settore.