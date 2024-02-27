L’Aquila. Più donazioni d’organi all’Aquila, in pochi giorni, come prova di grande altruismo e di efficacia della campagna di sensibilizzazione della Direzione strategica Asl 1 Abruzzo insieme alle associazioni del terzo settore.

Alla Terapia intensiva dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila i familiari del 61enne P.A, con un atto che sublima dolore e amore, hanno regalato un sorriso a pazienti in attesa di un trapianto, autorizzando la donazione degli organi. Contemporaneamente, nello stesso giorno, all’Hospice ‘Casa Margherita’ di L’Aquila, in seguito alla volontà espressa in vita da S.C., si procedeva alla donazione delle cornee.

A seguire, nelle ultime 48 ore, anche le famiglie di A.G. e A.L. davano il via libera alla donazione delle cornee, rinnovando la generosità mostrata in vita dai propri cari. A questi importanti risultati si è arrivati grazie alla costante collaborazione dei reparti di Anestesia e Rianimazione, di Neurofisiopatologia, di Medicina Legale, di Chirurgia dei Trapianti, dell’Hospice ‘Casa Margherita’, del Centro Trapianti Regionale e della Direzione sanitaria di presidio. Tutti insieme impegnati per sostenere la “vita dopo la vita!”.