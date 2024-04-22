L’Aquila. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocato per domani, martedì 23 aprile, alle ore 11, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.
La seduta si aprirà con gli interventi dei Gruppi consiliari sul “Programma di Governo” del Presidente della Regione Abruzzo. A seguire, l’Assemblea prenderà atto della sospensione dei Consiglieri nominati alla carica di Assessore regionale e della loro sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni (c.d. surroga). I Consiglieri “surroganti” entreranno ufficialmente in carica il giorno dopo lo svolgimento della seduta, quindi mercoledì 24 aprile.