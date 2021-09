Domani le conferenze di Bellanova e Orlando a Vasto

Vasto. Il via alle attese conferenze in Abruzzo, domani 27 settembre alle ore 10, presso il portale della chiesa di San Pietro a Vasto sarà presente Teresa Bellanova, Viceministro presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I temi che verranno trattati sono la Variante alla SS 16 e il Porto. Inoltre martedi 28 settembre alle ore 11.45 sarà a Vasto, presso la sede del comitato elettorale di Francesco Menna in viale Perth, Andrea Orlando, Ministro del Lavoro, che terrà insieme al sindaco di Vasto, Francesco Menna (dopo l’incontro con i sindacati e le parti sociali che si svolgerà presso la sala consiliare “G. Vennitti” del Comune di Vasto), una conferenza stampa alla presenza dei giornalisti. L’incontro si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.