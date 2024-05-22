L’Aquila. “Domani, giovedì 23 maggio, il Consiglio Regionale d’Abruzzo è chiamato a riunirsi in tempi rapidissimi per affrontare a approvare il Piano di risanamento del debito sanitario. In questo caso va sottolineata non tanto l’entità delle coperture economiche assicurate, quanto ci preme ribadire come l’intero Consiglio, in tutte le sue componenti, maggioranza e opposizione, abbiano agevolato tale percorso nell’interesse del nostro territorio e della tutela del diritto alla salute”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ricordando la seduta straordinaria dell’Assemblea convocata per domani alle ore 16 a L’Aquila.

“Ovviamente il nostro lavoro, a questo punto, non si concluderà domani – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Piuttosto da quel momento si aprirà una riflessione seria e circostanziata sulle performance dei quattro Direttori Generali delle nostre Asl, ovvero il Consiglio regionale non intende più fare da semplice passacarte di processi che non abbiamo avuto la possibilità di valutare sin dall’inizio. Ovviamente il parere negativo dei Revisori dei Conti è inevitabilmente condizionato dall’evolversi della situazione a fronte di una necessità contingente rappresentata dal confronto nazionale, fermo restando che in sede di assestamento potremo meglio chiarire la dislocazione delle risorse che ora utilizzeremo per coprire il debito sanitario stesso”.