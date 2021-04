Domani la finale di “Borgo dei borghi 2021”, l’Abruzzo in gara con Campli

Campli. Appuntamento domani su RAI 3 ore 21:20 con la finale de “Il borgo dei borghi 2021”, l’appassionante programma sulle antiche e preziose realtà storico-urbanistiche del Bel Paese. La trasmissione, condotta da Camila Raznovich, ha selezionato 20 tra i borghi più belli d’Italia, uno per ogni regione e alla ricerca dell’ambito titolo.

Per l’Abruzzo, il borgo in gara è Campli, città della Scala Santa e meta di appassionati di arte, cultura, gastronomia e attività outdoor che possono essere praticate nell’area del Monte Foltrone. In nome del voto al borgo Farnese sono scesi in campo vari personaggi della cultura e dello spettacolo, come Vittorio Sgarbi – cittadino onorario di Campli – ed Enrico Melozzi, direttore d’orchestra a Sanremo della canzone vincitrice del festival 2021.

“Essere stati selezionati come unico borgo abruzzese nella TOP20 nazionale è stato un grande successo che ci ha ripagato del grande lavoro fatto per la promozione culturale e turistica del nostro borgo. Un impegno che ci ha consentito di aumentare dell’83% il flusso turistico la scorsa estate e che ha visto Campli protagonista anche sulla stampa più autorevole a livello internazionale come il National Geographic e il Guardian. La finale di domani sarà una straordinaria vetrina per il nostro borgo e per tutto il territorio” ha affermato il sindaco camplese Federico Agostinelli.