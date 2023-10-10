Pescara. Quello di domani sarà il giorno del derby abruzzese di C. Una sfida inedita quella tra Pescara e Pineto che non si è mai disputata in un torneo nazionale.

La scorsa estate le due squadre si affrontarono a Silvi in amichevole con la vittoria del Pineto per 2-1. All’Adriatico, con il Pescara da calendario squadra ospite, si preannuncia un buon pubblico. Le proiezioni parlano di oltre 8mila presenze.

Per la squadra del presidente Sebastiani un eventuale successo significherebbe secondo posto in classifica. Il tecnico Zeman non si fida della matricola pinetese: “Loro sono una matricola che ha entusiasmo. C’è poco tempo per recuperare, ma cercheremo di far bene. Mi aspetto una prova migliore rispetto a quella di Ferrara”. Per il match con i cugini del Pineto, non ci saranno i nazionali Accornero, Tunjov e Staver e l’infortunio Franchini.

A termine di regolamento il Pescara proprio per questo motivo avrebbe potuto chiedere un nuovo rinvio del derby (che era saltato lo scorso 24 settembre per via dell’ indisponibilità dell’ impianto di via Pepe), ma ha optato per giocare regolarmente la partita. Il Pineto senza lo squalificato Iaccarino e l’infortunato Pellegrino spera nel

colpaccio: “Ci vorrà – ha detto il tecnico pinetese Daniele Amaolo – la gara perfetta contro il Pescara. Sarà una

bella giornata di sport e una festa”.