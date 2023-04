Teramo. Una giornata di confronto e di riflessione sulle politiche sociali e sulla programmazione avviata dalla Regione Abruzzo.

Si pone questo obiettivo l’evento “Stati Generali delle politiche per le Disabilità e per il Sociale”, in programma domani, mercoledì 5 aprile, dalle ore 9,30 nella sala Tesi dell’Università di Teramo. Organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali, gli Stati Generali chiamano a raccolta tutto il mondo del volontariato e del Terzo settore che opera in Abruzzo e che gestisce gli avvisi pubblici emanati dalla Regione nell’ambito della propria programmazione e di quella nazionale.

Gli Stati Generali, in questo senso, saranno anche l’occasione ufficiale per presentare il nuovo Piano sociale regionale 2022-2024, lo strumento di riferimento principale delle politiche Sociali per il prossimo triennio. Nel 2023 il Piano di fatto è destinato ad esplicitare i primi effetti sul territorio per il tramite degli Ambiti distrettuali sociali.

Strumento di programmazione principale pronto ad essere rimodulato in base ai nuovi bisogni sociali della realtà abruzzese, il Piano sociale regionale sarà al centro del dibattito che vedrà protagonisti gli attori principali che operano sul territorio: dalle organizzazioni di volontariato alle associazioni del Terzo Settore. E proprio per queste ragioni che gli Stati Generali rappresentano un’occasione unica di confronto e di crescita.