Domani a Pescara prima edizione del meeting di atletica leggera Uisp: tutte le informazioni

Pescara. Sport come principio di benessere e libertà, in un periodo di emergenza sanitaria che non frena la voglia di mettersi alla prova per tanti appassionati abruzzesi. Dopo il successo in sicurezza anti Covid della Maratona Dannunziana nell’ottobre del 2020, l’Asd Vini Fantini e il settore di attività Atletica Uisp Abruzzo e Molise proseguono la fase di rilancio del settore podistico regionale mediante gli eventi e le iniziative sul territorio. Un’altra grande occasione arriva dalla prima edizione del Meeting di Atletica Leggera Città di Pescara, in programma domenica 18 aprile con lo svolgimento all’interno dello stadio Adriatico e presentato ufficialmente all’interno della sala della giunta comunale.

“Abbiamo dato via libera a tutte le iniziative – ha dichiarato il sindaco di Pescara Carlo Masci – nel rispetto delle normative e delle prescrizioni sanitarie perché Pescara è una città che ama lo sport ed è sempre disponibile a dare voce e forza a quelle che sono le eccellenze sportive del territorio. Purtroppo stiamo ancora vivendo un periodo difficilissimo in tutti i settori ma abbiamo prospettive migliori rispetto al passato. In questo lo sport ci aiuta come segnale di speranza e di forza per ripartire in tante attività, confidando nell’organizzazione esemplare dell’Asd Vini Fantini, coaudivata dall’Asd Passologico e dalla Uisp. Il Comune vuole stare a fianco degli organizzatori per dare una bella immagine di Pescara come città della speranza e per rinascere anche attraverso lo sport”. Una pensata organizzazione, capitanata da Alberico Di Cecco, l’amministrazione comunale di Pescara (assessorato allo sport) che ha concesso il patrocinio e il coinvolgimento dell’Asd Passologico di Mauro Trubiano, per un avvenimento importante e molto atteso dall’ambiente podistico abruzzese, che va oltre il solo aspetto sportivo.