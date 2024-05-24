L’Aquila. Domani, sabato 25 maggio, alle ore 11, a L’Aquila, all’Auditorium Renzo Piano, si parlerà di Italia, di Europa e di futuro con il senatore Roberto Marti e con Laura Cucchiarella, candidati della Lega nella circoscrizione Meridionale alle Europee in programma l’8 e il 9 giugno.

Oltre a Cucchiarella, assessore al Comune dell’Aquila, e a Marti, presidente della settima Commissione permanente del Senato e coordinatore della Lega Puglia, all’incontro prenderanno parte anche il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo e il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente.