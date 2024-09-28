Fossacesia. Preparativi agli sgoccioli a Fossacesia Marina prima del grande appuntamento con la seconda edizione della Granfondo Trabocchi-Maiella a carattere cicloturistico in programma domenica 29 settembre.

Ogni cosa è a suo posto per gli organizzatori dell’Asd Moreno Di Biase, soddisfatti degli sforzi sinora compiuti con in testa la presidentessa Moira Di Pasquale e l’ex professionista Moreno Di Biase con il figlio Mattia. E grazie alla loro passione e all’impegno nel mondo delle due ruote, con la maggior punta di attività dedicata all’attività giovanile e a quella agonistica con esordienti e allievi, i tanti partecipanti potranno ammirare lo spettacolo mozzafiato della Costa dei Trabocchi e della Maiella nel raggio di pochi chilometri. Ciascun partecipante può optare per il percorso lungo di 120 chilometri con due tratti cronometrati (il primo di 3,8 chilometri dalla rotonda di Casoli al campo sportivo; il secondo di 6,6 chilometri dal bivio di Torricella Peligna fino a Corpi Santi) oppure per il corto di 75 chilometri senza tratti cronometrati. I comuni costieri e dell’entroterra coinvolti sono quelli di Fossacesia (sede di partenza e arrivo nel lido), Rocca San Giovanni, Paglieta, Lanciano, Sant’Eusanio del Sangro, Fara San Martino, Altino, Archi, Perano, Atessa, Casoli, Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni.

Non mancheranno momenti di relax, enogastronomia e divertimento lungo il percorso. In contemporanea alle pedalate, si animerà il villaggio sportivo con le esibizioni delle associazioni sportive del territorio nell’ampio spazio del Tempio del Mare (stabilimento balneare di Luciano Cerrone), oltre al pasta party e alla possibilità di seguire su maxi-schermo l’andamento dei Mondiali professionisti a Zurigo.

Ora la parola passa ai partecipanti che non vedono l’ora di gustarsi una fascinosa passeggiata che avrà inizio alle 8:30 fino ad occupare l’intera domenica ma senza l’assillo del tempo massimo.