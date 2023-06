L’Aquila. Il film documentario ‘Io ci provo’, frutto di un progetto multimediale ideato da Rosario Sabelli, con la regia di Francesco Paolucci, ha vinto la sezione ‘Best Documentary’ della prima edizione del Trapani Film Festival.

“Per l’attenzione e la cura con cui l’autismo viene raccontato – si legge tra le motivazioni della giuria – senza nessun pietismo dando spazio e sfogo alla voce dei ragazzi e alla loro irripetibile unicità”.

Il lavoro, presentato tra marzo e aprile in occasione della settimana di consapevolezza sull’autismo, è stato realizzato in Abruzzo, prevalentemente tra L’Aquila e Pescara, dalla cooperativa Lavoriamo insieme, l’associazione ‘La Casa di Michele – centro riabilitazione per l’autismo’ e vede la partecipazione dell’ex rugbista della Nazionale Andrea Lo Cicero.

Per valorizzare questa partecipazione, i giovani protagonisti del documentario Francesco Scordella, Francesco Pasquali, Antonello Brandolini, Denis Ferrone e Adis Nebi insieme all’assistente sociale Massimiliano Misiano, al fotografo Leonardo Di Pietrantonio e allo stesso Sabelli, hanno raggiunto Trapani in pulmino, viaggiando dal capoluogo. Un’esperienza raccontata sui social chilometro per chilometro.