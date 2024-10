L’Aquila. È in fase di adozione da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un decreto di finanziamento di 20 interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico, frutto dell’intesa siglata con la Regione Abruzzo. Lo rende noto – l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

“L’importo complessivo destinato alla mitigazione del rischio idrogeologico, grazie al grande lavoro del presidente Marsilio, è pari ad € 36.473.737,78. Gli uffici regionali incaricati della Difesa del Suolo provvederanno ad erogare le somme ai comuni beneficiari non appena espletate tutte le dovute formalità amministrative.

Una risposta concreta e tempestiva a una delle sfide più urgenti che la nostra Regione si trova ad affrontare – ha commentato D’Annuntiis -Questo finanziamento ci permette di avviare una serie di interventi strategici che contribuiranno non solo a proteggere i cittadini e il patrimonio naturale, ma anche a garantire la sicurezza e la sostenibilità del nostro territorio nel lungo periodo.

La collaborazione con il Ministero è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide legate al cambiamento climatico e alla gestione del rischio, continueremo a lavorare in sinergia per realizzare interventi strutturali e di prevenzione che siano davvero efficaci”. Gli interventi ammessi a finanziamento sono i seguenti:

– Intervento integrato di riduzione del rischio idraulico e recupero dell’ecosistema fluviale del fiume Vomano – € 7.000.000;

– Castiglione Messer Raimondo – Intervento di mitigazione rischio idrogeologico versante settentrionale centro storico Castiglione Messer Raimondo – € 1.480.000;

– Giulianova – Lavori di mitigazione del rischio legato al dissesto idrogeologico in Via V. Veneto e Via Piave – € 2.500.000;

– Tortoreto – Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Tortoreto capoluogo – € 1.500.000;

– Canistro – Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio. Intervento in località Fonticella – Area 1 – € 1.217.068,79 di cui € 1.116.857,00 fondi ministeriali;

– Capistrello – Segnalazione dissesto Comune di Capistrello – € 2.555.398,23;

– Morino – Segnalazione dissesto comune di Morino – € 2.857.193,83;

– Lettomanoppello – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Torrente Lavino e Corso Vittorio Emanuele – € 3.500.000;

– Moscufo – Consolidamento centro abitato Moscufo – € 1.717.196,21;

– Picciano – Interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale del versante orientale dell’abitato di Picciano – € 1.500.000;

– Castel Frentano – Consolidamento Versante Ovest capoluogo” – € 2.145.000,00 di cui € 1.941.992,00 fondi ministeriali;

– Castiglione Messer Marino – Intervento di sistemazione geotecnica per la prevenzione del rischio in località Paulo – € 470.000;

– Lanciano – Lavori di consolidamento strada comunale Lanciano-Orsogna zona Torri Montanare – € 2.600.000.

– Monteodorisio – Progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico – € 450.000;

– Ortona Dei Marsi – Segnalazione dissesto frazione Villa Santa Maria, comune di Ortona Dei Marsi – € 829.880,72.

– Pollutri – Messa in sicurezza del territorio in località Centro abitato versante Centro Meridionale – lotto 4 – € 998.000;

– Sant’Eusanio del Sangro – Consolidamento aree interessate da dissesto idrogeologico – € 254.000;

– Vacri – Consolidamento e risanamento idrogeologico all’interno del Centro Abitato, Versante Ovest Lotti 1 e 2 – € 2.600.000;

– Vasto – Consolidamento Via Tre Segni – € 300.000.