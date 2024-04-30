Guardiagrele. ALI Abruzzo esprime solidarietà ai consiglieri comunali Simone Dal Pozzo e Marilena Primavera.

“ALI Abruzzo esprime solidarietà ai consiglieri comunali Simone Dal Pozzo e Marilena Primavera a seguito della decisione di primo grado della Corte dei Conti sulla dichiarazione del dissesto del Comune di Guardiagrele. In particolare preoccupa che, anche in questo caso, che sia la sola decisione di una maggioranza, non avallata da un controllo esterno, a trascinare nel tritacarne sindaci e assessori onesti e laboriosi. Questa vicenda colpisce al cuore innanzitutto le persone e poi la politica intera che crediamo debba, a questo punto, trovare in sé la forza anche di modificare le regole attuali che vedono gli Amministratori Locali, troppo spesso, ridotti al ruolo di un “bersaglio mobile”. Contro questo meccanismo perverso sentiamo il dovere di batterci e, nel ribadire vicinanza agli amici di Guardiagrele, ci sentiamo tutti impegnati e mobilitati per modificare questo sistema.