L’Aquila. Il telefono di Giorgio Lanciotti, 35enne originario di Roseto degli Abruzzi, disperso ormai da giorni sulla cima più alta dell’Appennino abruzzese, ha agganciato l’ultima volta una cella telefonica che copre un ampio territorio in cui insiste anche la vetta del Gran Sasso.

Questa è una certezza ed è un dato da cui partono i soccorritori impegnati nelle ricerche. Come in altri casi accaduti in Abruzzo, però, sono ripartiti appelli per la partecipazione alle ricerche di semplici appassionati e sono nate anche le solite polemiche che rischiano però di distogliere l’attenzione sul fatto che una famiglia è disperata nell’attesa di notizie sulla sorte di un giovane amante della montagna di soli 35 anni.

Il telefono di Lanciotti ha registrato dei video che poi il montanaro ha pubblicato nelle sue storie Instagram, in cui si vede che ha raggiunto il punto più alto del Gran Sasso. La sua auto, una Porsche, intanto è rimasta parcheggiata in un’area dei Prati di Tivo, nel versante teramano. Dopo una mezz’ora da quella pubblicazione sui social, il giovane non ha risposto più al telefono. Non è più entrato nella chat di whatsapp e non ha avuto più contatti telefonici.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes ha lanciato su Facebook un appello “per la ricerca di Giorgio Lanciotti”, scrivendo:

Cari cittadini,

da sabato 21 settembre, il giovane concittadino Giorgio Lanciotti è scomparso sul Gran Sasso. Le ricerche, avviate il 22 settembre, proseguono da quattordici giorni, portando angoscia e speranza alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti coloro che hanno esperienza di escursionismo in montagna di unirsi alle ricerche nei boschi di Trignano e Aschiero. L’appuntamento è per lunedì 7 ottobre e martedì 8 ottobre alle ore 7:00 presso Prati di Tivo, di fronte all’Hotel La Gran Baita a Piazzale Amorocchi. Tutti i partecipanti dovranno firmare una dichiarazione liberatoria, attestando di possedere le capacità necessarie per partecipare all’attività di ricerca. Ringraziamo di cuore tutti i soccorritori impegnati in questi giorni e chiunque possa offrire il proprio aiuto in questo momento difficile. Per ulteriori informazioni, contattare Federica al numero WhatsApp 366 814 3373.

Uniti nella speranza di ritrovare Giorgio.

Le condizioni meteo in queste giorni non sono delle più favorevoli per frequentare la montagna in generale, tantomeno per salire sulla vetta del Gran Sasso, per questo non tutti hanno preso positivamente l’appello lanciato dal primo cittadino, che recluta volontari a cui far firmare una liberatoria per promuovere ricerche a quasi tremila metri di altitudine.

Sul posto sono ancora impegnati gli uomini del soccorso alpino e speleologico della Regione Abruzzo, insieme ai colleghi di tutti i reparti delle forze dell’ordine, specializzati nelle ricerche in montagna, tra cui il Sagf della Guardia di Finanza.