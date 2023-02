Pescara. In Abruzzo il 20,7% dei giovani tra i 15 e i 34 anni rientra nella categoria dei Neet, coloro che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in programmi di formazione.

Un dato decisamente superiore rispetto alla media europea che si attesta al 15%. Se ne parlerà questa sera, alle 21, nel programma di approfondimento ‘Spoiler’, in onda su Tv Sei, canale 13 del digitale terrestre, condotto dai giornalisti Stefano Buda e Grazia Di Dio.

La puntata di questa settimana, dal titolo “Incertezza padrona”, affronterà anche i temi della disoccupazione, della precarietà lavorativa e più in generale delle difficoltà sperimentate dai giovani abruzzesi. Ospiti in studio Renata Durante, direttrice del dipartimento Lavoro e Politiche sociali della Regione Abruzzo; Valeria Campo, del Nidil CGil (Nuove identità di lavoro); don Roberto Goussot, della Pastorale giovanile della diocesi Pescara Penne.