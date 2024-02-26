L’Aquila. Prenderà il via il prossimo 28 febbraio alle ore 12:00 presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq a L’Aquila il Convegno Internazionale “Fuori dal centro Disegno e invenzione nell’Italia di mezzo e al Sud (secoli XVI-XVIII)” che proseguirà anche il giorno successivo 29 febbraio, ore 9:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienza Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Una due giorni di confronto scientifico con esperti provenienti da tutta Europa organizzata dai Professori Michele Maccherini, Luca Pezzuto, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò; il convegno posto al termine della mostra inaugurata lo scorso 30 novembre “Giulio Cesare e Francesco Bedeschini – Disegno e Invenzione a L’Aquila nel Seicento” ancora in corso presso il Munda (Museo Nazionale d’Abruzzo) dell’Aquila, e che chiuderà il 3 marzo p.v., organizzata dallo stesso Museo, della Fondazione Carispaq e dall’Università dell’Aquila.

Con l’occasione del Convegno presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq sarà esposto un inedito dipinto di proprietà privata di Giulio Cesare Bedeschini; si tratta di un bozzetto preparatorio riguardante il ciclo di affreschi che decora la Cappella Branconio in San Silvestro a L’Aquila.