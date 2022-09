Discarica di Montazzoli, Taglieri e Smargiassi: “Dopo 3 anni dalla nostra denuncia nulla è cambiato”

Chieti. “Non è cambiato nulla, anzi la situazione è addirittura peggiorata, le condizioni di quel tratto di strada sono vergognose” cosi il Capogruppo del M5S Francesco Taglieri e il consigliere regionale Pietro Smargiassi sulla situazione della Discarica di Montazzoli, oggi oggetto di un’interpellanza in Consiglio Regionale.

“Abbiamo denunciato la presenza di rifiuti interrati e visibili solo parzialmente già tre anni fa, abbiamo portato il caso in Consiglio regionale con un’interpellanza discussa nell’ultima seduta ma distanza di tutto questo tempo l’Assessore Campitelli non è stato capace di dare alcuna risposta e di fatto nella sua risposta si evince che la Regione Abruzzo non è a conoscenza di che tipo di rifiuti ci sono e quali sono i possibili rischi per la salute pubblica. A quanto abbiamo appreso la soluzione messa in campo fin ora è quella di delimitare il tratto con due transenne e un cartello che indica di non buttare i rifiuti. Una situazione inaccettabile su cui continueremo a tenere alta l’attenzione. Purtroppo ancora una volta il centrodestra abruzzese si dimostra miope e poco attento all’ambiente.” concludono Taglieri e Smargiassi.