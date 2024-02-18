L’Aquila. “C’è tempo fino al 26 marzo 2024 per presentare la domanda di accesso al contributo riconosciuto dalla Regione Abruzzo alle associazioni locali aderenti all’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità Intellettive e/o Relazionali) e alle associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, con esclusione delle Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale”.

Lo ricorda Roberto Santangelo Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo che aggiunge:

“L’attenzione alle attività del Terzo Settore è sempre stata una nostra priorità. Il grande lavoro che le associazioni portano avanti sul territorio è un esempio di empatia, umanità e coraggio che merita di essere sostenuto e valorizzato”.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio Tutela Sociale Famiglia all’indirizzo PEC [email protected].