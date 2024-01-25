L’Aquila. “La Conferenza delle Donne Democratiche Abruzzo risponde alla dichiarazione shock della Lega martedì 23 gennaio circa il diritto di aborto e la legge 194. Secondo alcuni interventi, fatti durante l’evento del partito di ultradestra organizzato dal deputato Simone Billi, l’interruzione volontaria di gravidanza non sarebbe ‘un diritto legalmente accettabile’ e ‘anche nei casi più tragici, come quelli di stupro, non è mai giusto’.

Di fronte a delle dichiarazioni così gravi, e rappresentando una regione che vede l’oltre 80% di obiettori di coscienza negli ospedali, non finiremo mai di ribadire che il diritto all’interruzione di gravidanza è fondamentale pilastro della libertà individuale e della salute riproduttiva delle donne. Riteniamo che ogni donna abbia il diritto di decidere autonomamente sul proprio corpo e sulla propria vita, senza subire giudizi o restrizioni da parte della società o delle istituzioni.

Sosteniamo che la decisione di interrompere una gravidanza debba essere lasciata alla donna coinvolta senza interferenze governative o altrui.” dichiara Lorenza Panei, portavoce regionale della Conferenza. “E continuare ad utilizzare il corpo delle donne e strumentalizzare la violenza di genere per fare politica non è più accettabile. L’aborto è un diritto sancito dalla legge, e non possiamo fare passi indietro: nessuno deve mettere a repentaglio e in discussione i diritti che abbiamo già acquisito”