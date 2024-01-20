Pescasseroli. Domani, domenica 21 gennaio, a Pescasseroli in piazza Sant’Antonio a partire dalle ore 11:00, si terrà una manifestazione, con annessa conferenza stampa, sulla raccolta firme per il ripristino dei servizi sanitari anche nelle aree più interne e montane della regione.

In particolare lo storico sindacato ha indetto una raccolta firme per chiedere il ripristino immediato del servizio di 118 con ambulanza

medicalizzata, servizio di continuità assistenziale (guardia medica) ed il potenziamento dei servizi sanitari dedicati, alla popolazione residente e non, nel territorio dell’Alto Sangro e del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.