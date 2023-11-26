Avezzano. Un farmaco per contrastare le ipoglicemie diventa a pagamento e l’associazione Diabete&Vita fa appello all’assessore Verì per chiedere di farsi carico dei soldi del medicinale. È accorata la lettera che il presidente dell’associazione, Giuseppe Morzilli, ha rivolto all’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, per fare in modo che la Regione Abruzzo, così come fatto dall’Emilia Romagna, possa garantire quei farmaci ai diabetici pagando la spesa che altrimenti sarebbe a loro carico.

“Dal 10 ottobre l’Aifa ha deciso di spostare il farmaco utilizzato in emergenza in caso di gravi ipoglicemie dai pazienti trattati con insulina, dalla fascia a alla fascia c”, ha spiegato Morzilli, “il costo di questo farmaco salvavita di 84,17 euro è diventato quindi a totale carico del paziente”.

“Su questo specifico problema, in attesa di una soluzione a livello nazionale, riteniamo urgente un provvedimento da parte della Regione anche perché”, ha concluso Giuseppe Morzilli, “in questo modo si eviteranno i costi degli immancabili ricoveri di urgenza per gravi ipoglicemie”.