Devastazione sede Cgil di San Vito Chietino, la solidarietà del PD Abruzzo: “Atto gravissimo”

San Vito Chietino. “Dopo l’assalto alla Cgil di Roma dello scorso 9 ottobre e dopo l’imponente risposta democratica della manifestazione a Piazza San Giovanni si sono verificate altre violenze ed intimidazioni alle sedi del sindacato in tutta Italia”. Lo dichiarano Michele Fina e Daniele Marinelli, rispettivamente segretario e responsabile organizzazione del Partito Democratico abruzzese.

“Oggi a San Vito Chietino”, proseguono i due dem, “è stata vandalizzata la sede locale della Cgil, un atto grave che condanniamo con forza. Ci uniamo dunque alla solidarietà espressa dal circolo Pd locale”.

Questa notte ignoti hanno mandato in frantumi l’ingresso vetrato e aperto tutti i cassetti dell’ufficio, in corso Della Fazia. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e il nucleo della Scientifica. Sul posto è giunto anche il comandate provinciale colonnello Alceo Greco. Gli investigatori hanno sostenuto che è prematuro trarre le conseguenze sull’accaduto. La pista politica non è esclusa anche se si sta verificando pure l’eventuale ipotesi di tentativo di furto.

“Ci sentiamo oltraggiati per quanto accaduto”, dice Annalisa Antenucci, segretaria provinciale dei pensionati Cgil che presta servizio a San Vito. E’ chiaro che in questo periodo di qualsiasi atto si stia parlando ci preoccupa profondamento considerati gli scenari generali. Speriamo che queste cose non avvengano più. A noi fa profondamente male”. Sul posto è giunto anche il dirigente della Digos quella questura di Chieti Coriolano Conte. A coordinare l’inchiesta è la procura di Lanciano.