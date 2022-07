Design, fashion e food, al via il salone imprese “Phenomena”: tutte le vincitrici

Pescara. Prende il via oggi, all’Aurum di Pescara, la 2/a edizione di ‘Phenomena’, salone espositivo delle aziende al femminile in settori d’eccellenza del Made in Italy: design, fashion e food.

Sono 73 le imprenditrici del sud selezionate che espongono nella sala d’Annunzio e nella sala Europa, oggi e domani. Il fashion terrà banco stasera dalle 20 con una sfilata-performance del brand eco-sostenibile Vusciché a cura del Gruppo Hoba, che interpreterà le creazioni della stilista Diana Eugeni, owner del brand di Roseto degli Abruzzi.

La sfilata è parte integrante della serata di gala, nella corte interna dell’Aurum, durante la quale saranno premiate 8 donne del Sud: Pina Amarelli, imprenditrice calabrese e Cavaliere del Lavoro, “Lady Liquirizia”; Licia Giaquinto, scrittrice campana che si batte per contrastare il degrado del borgo storico di Aterrana (Avellino); Angela Procida, campana, campionessa italiana di nuoto paraolimpico il cui motto è “Se puoi sognarlo, puoi farlo”; Antonella Salvatore, giornalista e autrice del libro “L’Africa nel cuore” con le storie dei bambini soldato e delle donne vittime di violenza nella Repubblica Centrafricana, salvati dalla missionaria molisana Suor Elvira Tutolo.

E ancora: Fiorella Bafile, imprenditrice abruzzese a capo di Tindora, brand aquilano di bio-cosmesi; Anna Maria Di Rienzo, Ceo del Gruppo Dyloan che lavora per i grandi marchi della moda.

Saranno inoltre premiate: un’imprenditrice dell’agroalimentare votata dai buyer stranieri e una dell’area Phenomena Design designata dalle 63 donne del food. La media nazionale delle imprese gestite da donne è del 22%, al Sud la percentuale balza a 27,4% in Molise, 26,4% in Basilicata, 25% in Abruzzo, 24,4% in Sicilia,

superando di gran lunga i numeri di Lombardia (18,9%), Veneto (18,9%), Trentino Alto Adige (18,1%). “Perché le donne del Sud sono tenaci – dichiara la giornalista Michela Zio, ideatrice e curatrice di Phenomena – ma anche lungimiranti: per non lasciare la loro terra, non potendo confidare in un tessuto imprenditoriale, scarso se non inesistente, si rimboccano le maniche e fanno impresa da sole. Con successo”.

Leggi anche: