Deputato Martino da Forza Italia al Carroccio: “Non rinnego il passato, Lega come una famiglia”

L’Aquila. “Il passaggio di Martino è importante dal punto di vista politico perché si tratta di un parlamentare eletto nella provincia dell’Aquila con un exploit unico visto che è stato tra i pochi in Italia nel 2018 a vincere contro un pentastellato. Ma soprattutto da quello amicale visto che con Antonio ho condiviso alla Camera battaglie per il nostro territorio come, ad esempio, quelle per i fondi della ricostruzione e per la stabilizzazione dei precari. La Lega è in continua crescita, intorno c’è interesse, stiamo raccogliendo continue richieste di adesione ed altri amministratori faranno il loro ingresso”. Così il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, deputato uscente e candidato come capolista al proporzionale della Camera, oggi all’Aquila in una conferenza stampa, convocata per ufficializzare il passaggio del parlamentare abruzzese di Forza Italia Antonio Martino nelle file del Carroccio. All’incontro con la stampa è intervenuto, oltre ad amministratori e dirigenti, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.

“Abbiamo raggiunto oggi l’obiettivo di 100 incontri in 25 giorni – spiega ancora D’Eramo -. La Lega si conferma un vero movimento territoriale. Se l’Abruzzo vuole portare nei due rami del Parlamento rappresentanti che hanno a cuore le sorti della nostra terra, deve votare Lega e il programma che abbiamo contributo a scrivere in maniera determinante”.

Chiaro il pensiero del neo salviniano: “Dopo quattro anni e mezzo di legislatura tra le fila di Forza Italia che ringrazio per la opportunità e la esperienza che porterò sempre nel mio cuore, torno a fare l’imprenditore mettendomi politicamente a disposizione della Lega nel ruolo di militante – sottolinea il deputato non ricandidato alle elezioni politiche di domenica prossima -. Non rinnego il mio passato. Ho fatto questa scelta perché questo partito rispecchia maggiormente il mio pensiero essendo con la gente e al servizio della collettività. E l’Abruzzo è la mia casa, il mio territorio e dove sono nati i miei figli. C’è poi anche un risvolto affettivo: nella mia azione parlamentare ho avuto modo di conoscere e lavorare insieme a D’Eramo con il quale sono diventato amico, unitamente ad altri dirigenti che, altro grande valore, costituiscono una famiglia. Il 25 settembre farò uno sforzo personale per portare un valore aggiunto alla Lega”, conclude.

Imprudente sottolinea: “senza intenzioni altre, ma solo con l’interesse finalizzato al bene del territorio: è questo il motivo alla base dell’ingresso di Antonio Martino nella grande famiglia della Lega. E siamo felici. C’è grande interesse nei nostri confronti. Amministratori, soprattutto della provincia dell’Aquila, aderiranno al Carroccio. Tutto ciò nel rinnovamento e nella considerazione che siamo l’unico partito dove si fanno scelte di libertà nell’interesse dell’Abruzzo”.