Depressione, insonnia e ansia grave: 3 giorni di studi a Giulianova, il programma completo

Giulianova. Le ricerche dicono infatti che tra l’11 e il 73,4% degli operatori sanitari, tra cui principalmente medici, infermieri e personale ausiliario, hanno riportato sintomi di stress post-traumatico, con segni che possono perdurare dopo 1-3 anni nel 10-40%.

Sintomi depressivi sono evidenti nel 27,5-50,7%, insonnia nel 34-36,1% e ansia grave nel 45%. Gli studi evidenziano che questi effetti devastanti sulla salute psicofisica dei professionisti della salute perdurano nel tempo: a riscontrare sintomi particolarmente gravi sono specialmente gli infermieri, a causa del coinvolgimento maggiore con i pazienti, che comporta aumento del rischio di contagio, contatto più diretto con la sofferenza e con la morte, e degli operatori sanitari in prima linea.

Molteplici le cause: dal radicale cambio di metodo di lavoro all’esposizione più elevata a rischi. Va anche considerato il “danno morale” derivante dall’idea di non aver svolto in maniera ottimale il proprio lavoro a causa di condizioni di scarsità di risorse e personale e per le restrizioni sociali.

Condizioni di stress così elevato sono un campanello d’allarme inquietante. Per questo l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato già lo scorso anno delle indicazioni (in linea con l’orientamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) che auspicano interventi non solo di prevenzione e trattamento dei sintomi ma anche di promozione della capacità di adattamento del personale.

Di tutto questo si parlerà nel corso del convegno che aprirà l’evento di Giulianova, lunedì 14 marzo alle ore 9.00. Mentre negli appuntamenti successivi saranno proposti veri e propri laboratori di allenamento all’intelligenza emotiva guidati dagli esperti di Six Seconds e laboratori di ricerca sperimentale finalizzata alla rilevazione dei profili neurofisiologici di un campione preselezionato di soggetti sottoposti a task cognitivi relativi al Brain Talent Profile Six Seconds®.

Brain Awareness Week 2022

Intelligenza Emotiva nelle professioni di cura

Emotional Intelligence for caring professions

Giornate di studio e allenamento

Days of renewal and growth

Giulianova (TE), 14 – 15 – 16 marzo 2022

14 marzo

8:30 Registrazione dei partecipanti

Crediti ECM stimati per questa sessione: 4

Chairman: Stefano Vicari

Coordinatore del Centro di Ricerca Scientifica della Fondazione Piccola Opera Charitas

9:00 Saluti Istituzionali

Domenico Rega

Presidente Fondazione Piccola Opera Charitas

S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi

Vescovo di Teramo-Atri

Jwan Costantini

Sindaco di Giulianova

Nicoletta Verì

Assessore alla Salute e Pari Opportunità Regione Abruzzo

Maurizio Di Giosia

Direttore Generale ASL Teramo

Interventi

9:30 Sulla necessità di una collaborazione tra scienza e teologia nel campo della ricerca

Emilio Bettini, professore di Lawyer’s Ethics e Diritto e Civiltà cristiana presso l’Università Europea di Roma.

10:00 Emozioni e benessere mentale

Stefano Vicari, professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Responsabile dell’UOC di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

10:20 Essere adolescenti ai tempi del Covid-19: Emozioni e Intelligenza Emotiva

Maria Pontillo, psicologa – psicoterapeuta presso l’UOC di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

10:40 Un mestiere difficile: quale salute mentale per i giovani dopo il Covid-19

Massimo Di Giannantonio, professore Ordinario di Psichiatria, presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”; direttore medico psichiatra Dipartimento di Salute mentale ASL Vasto-Lanciano-Chieti; presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP).

11:00 Coffee break

11:15 Il valore delle emozioni nella cura

Joshua Freedman, MCC – CEO Six Seconds.

12:00 Le competenze socio emotive chiave nella società moderna

Lorenzo Fariselli, Direttore Six Seconds Italia ed EQ Biz.

12:20 Efficienza cognitiva e aree cerebrali: quale relazione

Giuseppe Alfredo Iannoccari, professore di Scienze Socio-psico-pedagogiche presso l’Università Statale di Milano; presidente Associazione non profit Assomensana Monza.

12:40 Discussione

13:00 Conclusioni e compilazione questionario ECM.

15:00/18:00 Laboratorio di ricerca sperimentale finalizzata alla rilevazione dei profili neurofisiologici di un campione preselezionato di soggetti sottoposti a task cognitivi relativi al Brain Talent Profile Six Seconds®.

A cura di Giuseppe Alfredo Iannoccari e Tania Cariani

18:00 Concerto del M° Piero di Egidio

Direttore artistico della “Rassegna di Musica e Arte” della Fondazione Piccola Opera Charitas

Al pianoforte musiche di Beethoven e Brahms.

15 marzo le sfide della società moderna e le emozioni come risorsa

8:30 Registrazione Partecipanti

Crediti ECM stimati per questa sessione: 8

Day host: Joshua Freedman

MCC – CEO Six Seconds.

Facilitatori: Lorenzo Fariselli, Ilaria Iseppato, Domenico Rega, Marco Cordone,

Giancarlo Dell’Orletta, Federica De Lucia, Franco Persia

9:00 Introduzione ai lavori e presentazione di Joshua Freedman.

Domenico Rega, EQ Facilitator Six Seconds

9:15 Le sfide della società moderna e le emozioni come risorsa. Il valore dell’Intelligenza Emotiva (IE) nella propria vita personale e professionale.

Awareness-Management-Direction: un modello pratico da utilizzare in ambito personale e professionale.

11:00 Coffee break

11:15 Attivazione della Self Awareness per mettere il focus sui dati emozionali a disposizione davanti alle sfide personali.

EQ Dance con Coaching Cards.

Riflessione

13:00 Light lunch buffet

14:00 Attivazione del Self Management per ampliare l’area di comfort allenando la gestione delle emozioni in contesti ad alta pressione.

Planks Challenge.

Riflessione

16:00 Coffee break

16:15 Attivazione della Self Direction per costruire una community sempre più coinvolta e coinvolgente attraverso il concetto di empatia (auto ed etero diretta).

Laboratori Empatia e SDGs (Sustainable Development Goals).

Riflessione

17:15 Il terzo tempo dell’Intelligenza Emotiva: messa a sistema degli insights della giornata.

17:45 Riflessioni di chiusura

Domenico Rega

18:00 Compilazione questionario ECM.

16 marzo le sfide nella relazione di cura e il ruolo dell’intelligenza emotiva

Sessione riservata al personale della Fondazione Piccola Opera Charitas

8:30 Registrazione Partecipanti

Crediti ECM stimati per questa sessione: 6,4

Day host: Joshua Freedman

MCC – CEO Six Seconds.

Facilitatori: Lorenzo Fariselli, Ilaria Iseppato, Domenico Rega, Marco Cordone,

Giancarlo Dell’Orletta, Federica De Lucia, Franco Persia

9:00 Introduzione ai lavori e presentazione di Joshua Freedman.

Domenico Rega, EQ Facilitator Six Seconds

9:15 Le sfide nella relazione di cura e il ruolo dell’Intelligenza Emotiva.

10:30 Alla scoperta dei propri Brain Talents per aumentare l’autoconsapevolezza.

Dialoghi guidati di esplorazione in peer coaching.

11:00 Coffee break

11:15 La formula della Motivazione per produrre cambiamento positivo dentro e attorno a noi, attraverso attivazioni su competenze chiave quali Ottimismo e Obiettivi Nobili.

Allenare i Talents e costruire la Community POC

12:45 Incontro di chiusura: obiettivi e priorità alla luce della sessione di allenamento e presentazione del programma Organizational Vital Signs

Domenico Rega

13:00 Compilazione questionario ECM.

La Fondazione Piccola Opera Charitas e l’intelligenza emotiva per il cambiamento d’epoca

Fondata dal cappuccino fra Serafino Colangeli, la Piccola Opera Charitas è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto della diocesi di Teramo-Atri. Da sessant’anni svolge principalmente attività sanitaria e sociosanitaria nei confronti di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e nello spettro autistico. In particolare, gestisce tre strutture sanitarie: il centro di riabilitazione “Antonietta Gilardi” di Giulianova Paese; il Centro di riabilitazione di Chieti e la RSA “Mauro Colombati” di Villa Volpe.

Sin dalle origini, la capacità di stare al passo con i tempi e di innovare è stata la cifra della Piccola Opera Charitas: una caratteristica che le ha permesso di rispondere efficacemente ai bisogni emersi nel tempo e l’ha resa un punto di riferimento imprescindibile per il territorio regionale e non solo. Negli anni questa capacità ha generato progetti all’avanguardia nel campo riabilitativo, come il “Progetto Autismo” e il “Progetto Fattoria”.

Durante la pandemia, la constatazione dell’impatto notevole del Covid sul vissuto emotivo degli operatori sanitari e più in generale di tutti coloro che lavorano nelle strutture sanitarie, ha spinto la Fondazione a riflettere sul ruolo delle emozioni e dell’intelligenza emotiva sul benessere dei dipendenti e sulla relazione di cura. L’importanza dell’intelligenza emotiva, intesa come capacità di nominare, riconoscere e gestire le emozioni è riconosciuta in tutti gli ambiti: educativo, professionale e personale, ma, nonostante numerosi studi scientifici dimostrino la sua rilevanza in questo campo, ancora poco diffusa nel settore sanitario.

Nella convinzione che l’IE costituisca un’essenziale risorsa in sanità e con il desiderio di offrire un sostegno concreto agli operatori, la Fondazione ha avviato un corposo percorso formativo sull’intelligenza emotiva che si è avvalso della competenza e dell’esperienza in campo internazionale del network Six Seconds. Uno staff interno di dipendenti ha conseguito certificazioni internazionali Six Seconds e tutto il personale è stato coinvolto in attività formative volte allo sviluppo delle competenze socio-emotive. Con le tre giornate di studio e di allenamento dell’intelligenza emotiva dedicate ai curanti, gratuite e aperte a tutti, la Piccola Opera vuole condividere un’esperienza formativa preziosa, da sviluppare e diffondere.