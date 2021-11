Deejay Chiama Italia e l’Abruzzo: “Marsilio nomini il programma testimonial della Regione”

Ovindoli. Durante la puntata del 24 novembre del noto programma radiofonico “Deejay Chiama Italia”, che va in onda ogni giorno su radio Deejay, è stato fatto l’ennesimo spot alla regione Abruzzo.

Nella puntata dell’altro giorno è stata inserita in diretta la simpatica canzone “Ovindoli” di Max Tortora, nata sulla base della famosissima “the lion sleeps tonight” dei Tokens, resa famosa dal celebre cartone Disney “Il re leone”. L’affetto per l’Abruzzo nasce da un episodio avvenuto qualche settimana fa, in cui il dj Alex Farolfi, che cura la regia del programma, ha dichiarato di avere una fidanzata abruzzese. Da allora Linus, Nicola Savino e Matteo Curti, non perdono occasione per parlare dell’Abruzzo, con le loro esilaranti gag. Ma Farolfi nella puntata dell’altro giorno, finita anche sul podcast del programma, si è spinto oltre, rivolgendosi direttamente a Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, chiedendogli di inserire l’intero staff del programma Deejay Chiama Italia come testimonial della Regione, poiché in nessun programma nazionale si parla così tanto dell’Abruzzo come in quello che va in onda dalle 10 alle 12 su Radio Deejay. Di seguito una foto del programma e il video estratto dal podcast che parla di Ovindoli e della regione Abruzzo.