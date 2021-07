Dee Dee Bridgewater in esclusiva per “Abruzzo dal Vivo”

Campovalano. Unica data in Abruzzo per Dee Dee Bridgewater mercoledì 14 luglio, ore 18, all’esterno della Chiesa di San Pietro in Campovalano di Campli (Teramo) nell’ambito di “Abruzzo dal Vivo”, il cartellone estivo di spettacoli nei territori del cratere del sisma 2016. Nel borgo tra l’Abruzzo e le Marche, sul sagrato della chiesa medievale immersa nel verde, risuonerà l’inconfondibile voce di Dee Dee Bridgewater. La cantante che ha raggiunto nella sua lunga carriera livelli altissimi con coraggiose rivisitazioni dei classici del jazz gettando ponti tra diversi generi musicali (jazz, blues, soul, musical, pop). Una delle sue canzoni più famose è Till The Next Somewhere (Precious Thing 1989), cantata insieme a Ray Charles. Con questo brano i due interpreti furono superosptiti al Festival di Sanremo. Tornata sul palco dell’Ariston nel 1990 dove interpretò, fuori gara, “Angel Of The Night”, versione inglese del brano “Uomini soli” con cui i Pooh vinsero la gara. Nel 1991 “Just Tell Me Why”, versione inglese di “Perché lo fai” di Marco Masini. Nel 1995 nel programma italiano “Notte Blu”, per festeggiare la vittoria nella coppa del mondo di sci di Alberto Tomba, duettò con Giorgia e il papà Giulio Todrani, sulle note di “Georgia on My Mind”.

“Abruzzo dal Vivo” non è solo spettacolo, ma anche la possibilità di far scoprire il territorio e le tradizioni locali. In particolare in questo caso Campli, annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, e la sua Scala Santa del 18/o secolo.

A pochi minuti, la necropoli di Campovalano l’insediamento funerario piceno, realizzato tra il decimo e il secondo secolo II avanti Cristo, che vanta 624 tombe. Il concerto porterà sul palco Dee Dee Bridgewater alla voce, con Claudio Filippini al piano, Mirco Rubegni alla trova, Michele Polga al sax, Rosa Brunello al basso elettrico e doppio basso e Evita Polidoro alla batteria.