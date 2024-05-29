L’Aquila. “Grazie al lavoro del vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il nuovo Decreto-Legge licenziato nei giorni scorsi si interviene in maniera urgente e puntuale sulle casistiche di minore gravità per interventi riguardanti edilizia libera, difformità parziali, cambi di destinazione e legittimità degli immobili”.

Così, in una nota, l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia dell’Aquila e portavoce della Lega Abruzzo, Francesco De Santis e il capogruppo in Consiglio Daniele Ferella, che spiegano: “L’intervento di Salvini permette di salvare le nostre case da una normativa ad oggi troppo rigida e frammentata, piena di procedure amministrative incerte che ostacolano la commerciabilità dei beni e impediscono a tanti proprietari di immobili di accedere a mutui e contributi”.

“Questo piano salva casa”, concludono De Santis e Ferella, “è un passo importante verso una pace edilizia nei confronti delle piccole difformità e, proprio nei prossimi giorni, ci impegneremo a presentare al ministero delle Infrastrutture delle riflessioni puntuali sulla possibilità di inserire nel testo alcune specifiche richieste di semplificazione per la ricostruzione edilizia nel cratere sisma 2009”.